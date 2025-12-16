Focus TMW Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!

Classifiche a confronto dopo quindici giornate di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu che dopo l'ultimo turno hanno ritrovato la vetta della classifica hanno due punti in più rispetto all'ultima Inter di Simone Inzaghi. Migliore il saldo del Milan: i rossoneri che nell'ultimo turno non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro il Sassuolo hanno dieci punti in più rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli e la Juventus viaggiano con un punto in meno rispetto rispetto allo scorso campionato, stesso confronto per Genoa e Parma.

In negativo spiccano principalmente tre squadre. La Lazio e l'Atalanta nonostante le vittorie nell'ultimo turno hanno rispettivamente nove e quindici punti in meno rispetto allo scorso campionato. Il dato veramente clamoroso è però quello della Fiorentina. Un anno fa di questi tempi la squadra viola era prima in classifica con 34 punti, adesso è ultima e a quota sei.

Chiusura con le protagoniste del posticipo del lunedì che hanno chiuso il programma di questo turno di campionato. La Roma tornata al successo dopo due sconfitte di fila ha oggi quattordici punti in più rispetto a un anno fa. Saldo positivo anche per il Como di Fabregas, nonostante il secondo KO consecutivo. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 33 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 15 partite di campionato)

Milan 32 (+10)

Napoli 31 (-1)

Roma 30 (+14)

Juventus 26 (-1)

Bologna 25 (=)

Como 24 (+12)

Lazio 22 (-9)

Sassuolo 21 (in Serie B)

Udinese 21 (+1)

Cremonese 20 (in Serie B)

Atalanta 19 (-15)

Torino 17 (+1)

Lecce 16 (+3)

Cagliari 14 (=)

Genoa 14 (-1)

Parma 14 (-1)

Hellas Verona 12 (=)

Pisa 10 (in Serie B)

Fiorentina 6 (-28)