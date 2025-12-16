Lo Monaco: "Ci sono ancora 69 punti, i giocatori hanno il dovere di salvare la Fiorentina"

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio FirenzeViola dei problemi della Fiorentina: "È troppo facile ora sparare a zero. Una squadra che spende 90 milioni in estate e si ritrova ultima senza essere in grado di esprimere un minimo di gioco, di attaccamento, di determinazione: è troppo facile sparare sulla croce rossa. Non è il momento. E' assodato che la situazione è grave. Ora è il momento di stringersi tutti assieme e venirne fuori cercando di stimolare la parte principale che sono i calciatori. Quasi la stessa squadra dell'anno scorso non era così sfortunata. Cambiano i momenti e la squadra non ha reagito a questo momento negativo fatto di sconfitte in serie. E' una squadra che si è sgretolato come neve al sole e che non ha ancora la forza morale di venirne fuori. Il problema numero uno viene dei calciatori, sono loro che devono far rimanere la Fiorentina appesa a un minimo di speranza. Se non si riesce a stimolarli è difficilissimo".

Prosegue Lo Monaco, tornando sul gol subito al 90' dalla Fiorentina: "Un giocatore che gioca in Serie A deve conoscere l'ABC delle norme difensive. Come si fa a lasciare l'interno campo aperto e permettere al giocare del Verona di fare il cross in scivolata. La prima cosa che dovrebbe fare un difensore dovrebbe essere quella di mettersi tra palla e attaccante e invece non è successo. Queste sono norme elementari e basilari dell'essere difensore. E' inutile parlare di moduli se mancano i principi difensivi. Se un difensore centrale va in pressione, l'altro non scala mai indietro a protezione. Sono cose che fanno parte del vissuto di un difensore. Se non ce l'hai c'è bisogno di tornare a scuola e imparare. Appena gli avversari accelerano, sembra che la Fiorentina non ce la faccia".

Conclude Lo Monaco: "Innegabile che il momento critico sta investendo tutti i settori e anche l'allenatore. All'inizio era baldanzoso, mentre ora sembra Bernadette Soubirous, depresso. Alla Fiorentina evidentemente manca una figura in tutti i sensi, c'è un vuoto societario. Sono tutte verità che confluiscono sulla posizione in classifica della Fiorentina. Ora bisogna stringere i denti, prendere il meglio da ogni partita perché mancano ancora 69 punti, sono un'eternità. In Serie A basta fare un filotto e vedi tutti i calciatori in un'altra ottica. Però ora bisogna tirare fuori l'anima dai calciatori, perché loro hanno il dovere di salvare la Fiorentina e quini devi gettare sangue, ogni giorno, in allenamento, in modo da correre più degli avversari. Devono tirare fuori il cuore, quel cuore che gli consente alla fine del mese di andarti a prendere l'assegno. Sono loro che devono tirare fuori gli attributi".

