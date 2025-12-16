Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave

Il calcio italiano fa sempre più presa negli Stati Uniti. Dopo che in estate sono volate oltreoceano due protagoniste della nostra Serie A, e della Nazionale che è arrivata in semifinale all'ultimo Europeo, come la terzina Lisa Boattin e l'attaccante Sofia Cantore – la prima approdata all'Houston Dash e la seconda al Washington Spirit con cui ha sfiorato il titolo di NWSL – un'altra azzurra potrebbe presto raggiungerle e allargare ulteriormente la colonia italiana negli USA.

Anche sulla spinta della doppia amichevole giocata dalla formazione di Andrea Soncin a cavallo fra novembre e dicembre infatti anche Lucia Di Gugliemo sarebbe finita nel mirino di un club del massimo campionato statunitense come il San Diego Wave, club classificatosi sesto nella stagione regolare per essere poi eliminato subito ai play off dal Portland Thorns. L'alternativa porterebbe a un altro campionato di primo piano come la Women's Super League inglese, dove già gioca la compagna di Nazionale Elena Linari (con cui ha giocato alla Roma negli ultimi anni), che però al momento appare come una pista più fredda rispetto a quella che porta al di là dell'oceano.

Per la classe '97, che può giocare su entrambe le fasce laterali oltre che da centrale in una linea a tre, si tratterebbe di una grande occasione di crescita sia professionale sia di vita, una di quelle occasioni che possono capitare una sola volta nella vita – e a volte neanche quella – e da non lasciarsi sfuggire. Anche se ovviamente bisognerà capire cosa deciderà di fare la Roma con cui Di Guglielmo ha rinnovato a fine ottobre il proprio legamene fino al 2028. Difficile che possa tarpare le ali all'esterna o rifiutare l'offerta che arriverà dagli Stati Uniti, soprattutto alla luce dell'eliminazione in Champions League, visto che i nostri club non sono in grado di competere economicamente con le offerte provenienti da certi campionato esteri.