Cruz: "Inter, un bene rigiocare subito. Contro il Feyenoord deve vincere, servono punti"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha parlato del derby di sabato scorso fra Milan e Inter: "Intenso, ma più tranquillo di Boca-River…Peccato per quei due gol presi subito dall’Inter, dopo è diventato tutto più difficile. Maignan, poi, è stato semplicemente fenomenale. Il problema, però, è che l’Inter si è abituata a rimontare, ma non puoi pensare di prendere due gol e farcela sempre. A volte le cose si mettono troppo in salita. È comunque la prima sconfitta in campionato, non drammatizziamo: mantenendo questo ritmo, la squadra farà una montagna di punti".

Il calendario metterà di fronte ai ragazzi di Cristian Chivu la possibilità di riscattarsi in Champions con la sfida contro il Feyenoord: "Un bene, non hai il tempo di rimuginare e farti prendere dal pensiero negativo. Il Feyenoord ha battuto il Como e in casa vola, ma l’Inter a Rotterdam deve vincere: servono punti".

Infine su Thuram: "Può giocare anche da solo, ma quando prendi due gol così velocemente diventa difficile sviluppare il gioco preparato. Thuram sta bene, segna, è forte fisicamente, però la mancanza di Lautaro si sente. Non dimentichiamo comunque Pio e Bonny, giovani e forti: per l’Inter è una fortuna averli. Esposito è quello cresciuto di più, l’anno scorso è stato fondamentale per lanciarlo espero diventi l’uomo che ridarà il Mondiale all’Italia".