Cuadrado: "A Firenze ho vissuto anni bellissimi. La Juventus? La seguo sempre"

L'ex centrocampista della Fiorentina e della Juventus Juan Cuadrado ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport della formazione viola: "A Firenze ho vissuto anni bellissimi: sono arrivato lì dopo un bel campionato a Lecce e ho compiuto un salto di qualità. Mi sentivo in una grande squadra: ho iniziato a prendere consapevolezza, segnando gol e facendo assist. Da lì ho capito che avrei potuto compiere un ulteriore passaggio, che desideravo tantissimo. Cercavo un top top club, ma quella Fiorentina era già una grande squadra: giocavamo benissimo".

Il calciatore colombiano si è soffermato poi sulla sua esperienza a Pisa: "Al Pisa è stato bello: ero la chioccia del gruppo, mi hanno trattato da leader, i ragazzi erano curiosi di conoscere la mia carriera. Ho avuto compagni magnifici: non dimenticherò mai la mia ultima squadra in Europa".

Cuadrado ha infine analizzato il suo periodo in bianconero soffermandosi sulla squadra di oggi di Luciano Spalletti: "Guardo sempre la mia squadra, certo. Ho visto Alajbegovic: mi ha colpito molto, Lucumi e Cabal mi hanno parlato di lui. E sono contento anche per loro. La reazione col Napoli? Mia madre è tifosa della Juve e mi ha chiesto perché la squadra andasse male. Io le ho detto: 'Vedrai mamma, la Juve non muore mai'. Avevo ragione".