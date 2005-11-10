Fiorentina-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano McKennie e Celik, out Conceição

Sono venti i calciatori convocati da Luciano Spalletti in vista del big match di questa sera alle 20:45 tra la Fiorentina e la Juventus, sfida valida per l'undicesima giornata di campionato e che manderà di nuovo la Serie A in pausa per due settimane.

Recuperati Celik e McKennie

Buone notizie per il tecnico toscano, che vede finalmente svuotarsi un minimo l'infermeria con i recuperi di Zeki Celik e Weston McKennie, entrambi aggregati al gruppo e pronti a scendere in campo. Tra coloro che erano in dubbio, invece, non ce la fa Francisco Conceicao, che resterà a Torino e tornerà disponibile dopo la sosta. Out ovviamente i lungo degenti Thuram, Locatelli, Yildiz, Milik, Nico Gonzalez, Cambiaso e Grabara.

I convocati della Juventus

Di seguito la lista dei convocati di Luciano Spalletti:

Portieri - Pinsoglio, Vicario, Neto.

Difensori - Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumì, Cabal.

Centrocampisti - Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.

Attaccanti - Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.