Gilardino e Aquilani ai raggi X: uno non vince (quasi) mai, l'altro in crisi nera. Chi salta prima

È successo tutto il contrario di tutto, o quasi. Ma volendo riflettere sulle situazioni in casa Parma e Sassuolo c'è parecchia foschia attorno al futuro dei rispettivi allenatori: Alberto Gilardino è subentrato in corso d'opera, a stagione in corso, per l'addio imprevisto di Carlos Cuesta, evidentemente non più allineato con il progetto dei Ducali. Per Alberto Aquilani si è spesa fortemente la proprietà neroverde come successore di Fabio Grosso, con tanto di contratto duraturo, eppure la squadra è in balia di un blackout totale.

Aquilani se ne va?

"Forse è un bene arrivare a questa sosta. Dopo la precedente è cambiato il mondo al Sassuolo". Sta tutto - o quasi - qui, nelle parole di Aquilani in conferenza stampa post-sconfitta per 3-0 con la Roma, perché al netto della superiorità dell'avversario il mese di ottobre e questo inizio novembre sono stati terribili per i neroverdi. Cinque sconfitte di fila e l'unico punto strappato contro il Milan al Mapei Stadium sono più che distanti dalla traiettoria che i vertici del club emiliano si era prefissato. Peggio ancora, com'è possibile incassare 20 reti in 6 partite? Anzi, 29 in tutta la stagione, per quella che è diventata la peggior difesa della Serie A. Spina staccata, squadra slegata, l'ennesima imbarcata presa. Probabilmente qualcosa all'interno dello spogliatoio si è rotto. "Ho sempre sentito la fiducia, ma è ovvio che vengo giudicato per i risultati e oggi non ci premiano. Mi metto in discussione, ma c'è da parlare di parecchie cose che devono cambiare", ha detto l'attuale tecnico neroverde. Forse il punto di esaurimento è arrivato, il Sassuolo sta riflettendo fortemente sul destino della guida tecnica: avanti con Aquilani o si cambia? Il contratto firmato in estate lo lega alla società fino al 2028, eppure il nome del possibile sostituto (Roberto D'Aversa) è emerso. E questo non è mai un buon segno.

Gilardino può saltare subito?

L'inizio dell'avventura di Alberto Gliardino sulla panchina del Parma non è stato così morbido. Tutt'altro, specialmente per chi arrivava da un esonero del Pisa la scorsa stagione. Inter, Torino e Lazio non sono stati nemmeno avversari facili da affrontare a pochi giorni dal subentro in panchina post-Carlos Cuesta, eppure in questa squadra si è intravista a fatica l'anima che avrebbe dovuto far emergere il nuovo condottiero dei Ducali. "Sono molto arrabbiato: non è una chiara occasione da gol, Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. L'arbitro non aveva fischiato, è stata una chiamata del VAR. Difficile fare valutazioni a caldo", la dichiarazione in seguito al ko nel derby emiliano con il Bologna (2-1) e soprattutto l'espulsione comminata a Ndiaye al 9' ha certamente condizionato il resto della gara e costretto il Parma ad un altro tipo di partita, in 10 contro 11, sciogliendosi nel secondo tempo. Ma Gilardino ha necessità di scacciare i fantasmi che si trascina dietro da Pisa. Ripartire dalle certezze, come il 3-0 e i tre punti d'oro con l'Atalanta.