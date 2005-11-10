Sassuolo, Aquilani sulla graticola: con D'Aversa c'è anche Montella. Ieri entrambi all'Olimpico

Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo traballa terribilmente. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, nella giornata odierna dovrebbe arrivare la decisione definitiva del club neroverde dopo la rovinosa caduta contro la Roma (3-0) che ha portato al quinto stop consecutivo in campionato. È iniziato tutto dalla sosta nazionali di ottobre, terminata con il ritorno in campo al Mapei e l'1-1 prezioso ottenuto ai danni del Milan di Ruben Amorim. Poi il nulla: zero punti in 5 gare di campionato.

La situazione

Il Sassuolo è nei guai, Aquilani legato da un contratto anche importante, valido fino all'estate del 2028, mentre i vertici della società sarebbero alle prese con profonde riflessioni per un possibile cambio in panchina. Nelle ultime ore era emerso il nome di Roberto D'Aversa, ma adesso ci sarebbe anche Vincenzo Montella a sgomitare.

Due "ospiti" curiosi

Secondo l'emittente satellitare, entrambi sarebbero stati avvistati in tribuna all'Olimpico in occasione della sconfitta pesante con la Roma. Sebbene non siano ancora stati formalmente sondati dalla dirigenza neroverde, questo resta un ulteriore indizio della posizione critica di Aquilani.