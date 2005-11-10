Lo Scudetto col Milan di Pioli oggi è un ricordo, c'è un presente al Genoa da Messias

Tra i protagonisti più attesi di Genoa-Milan, partita che vale per l'11^ giornata di Serie A, c'è anche Junior Messias. Non solo perché è parte integrante e fondamentale per le vicissitudini sportive della squadra di De Rossi, ma anche per via del suo trascorso tutt'altro che banale con i rivali di oggi del Grifone.

Un'intuizione che nasce a Crotone

La parabola del 35enne italo-brasiliano è di quelle da racconto: un passato da scaricatore per permettersi la sua vera passione, quella del calcio. E una grande intuizione messa in pratica a suo tempo da Beppe Ursino, per decenni factotum del calciomercato al Crotone, che ci aveva puntato quando ancora era tra i dilettanti. La Calabria gli ha regalato la Serie A, la gloria però l'ha raccolta con il Milan.

Una parte nello Scudetto del 2022

Sì, perché coincidenza vuole che nel Milan che aveva vinto lo Scudetto nel 2022, l'ultima squadra rossonera a riuscire in questa impresa, ci fosse anche Messias. Altro che coincidenza, c'è stato anche il suo segno nel tricolore del Diavolo: in quel campionato di Serie A, Messias ha contribuito con 5 gol, alcuni anche pesanti nell'ottica del risultato finale. Il tutto, da ultratrentenne che fino a pochi anni prima neanche pensava, a certe altezze: una storia bellissima, che Messias però cercherà di mettere da parte, assieme alle emozioni. Nel suo presente, d'altronde, c'è un Genoa da salvare.