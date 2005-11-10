Monza-Atalanta, i convocati di Sarri: il tecnico nerazzurro ritrova Kolasinac e Kessié
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:53Serie A
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08.11.2026 10:53Serie A
Îl centrocampista e il difensore della Dea sono tornati a disposizione per la sfida di questo pomeriggio all'U-Power Stadium
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Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida della gara di questo pomeriggio contro il Monza. Il tecnico nerazzurro ritrova per la partita dell'U-Power Stadium sia Kessié che Kolasinac.
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bernasconi, Adele, Kolasinac, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Kessié, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, K. Sulemana, Krstovic, Rowe, Scamacca.
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