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Monza-Atalanta, i convocati di Sarri: il tecnico nerazzurro ritrova Kolasinac e Kessié

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 10:53Serie A
08.11.2026 10:53Serie A
Fonti preferite
Îl centrocampista e il difensore della Dea sono tornati a disposizione per la sfida di questo pomeriggio all'U-Power Stadium
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida della gara di questo pomeriggio contro il Monza. Il tecnico nerazzurro ritrova per la partita dell'U-Power Stadium sia Kessié che Kolasinac.

Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bernasconi, Adele, Kolasinac, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Kessié, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, K. Sulemana, Krstovic, Rowe, Scamacca.

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