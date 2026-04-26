Torino, D'Aversa: "Potevamo ribaltarla del tutto. Sono orgoglioso della squadra"
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Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio in rimonta contro l'Inter: "Abbiamo fatto bene, anche grazie a chi è subentrato, ma eravamo già partiti meglio a inizio secondo tempo. Ci abbiamo creduto di più e potevamo anche ribaltare di tutto il risultato. Sono gratificato di come la squadra ha giocato, sono orgoglioso".
Non è un caso che abbiano segnato Simeone e Vlasic.
"Giovanni è cattivo e fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Sia lui che Vlasic hanno fatto gol ma la spinta importante è arrivata anche dall'ingresso in campo di Zapata. Anche Njie ha fatto molto bene, è giovane ma ha qualità importanti. Casadei ha fatto molto bene, come tutti i subentrati".
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