D'Aversa: "Non penso all'anno prossimo, ma soltanto a chiudere al meglio questo campionato"

"Meritavamo questo risultato prestigioso: sarei stato orgoglioso anche in caso di sconfitta, sono prestazioni e risultati che ti danno autostima e coraggio". Ha parlato così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, a DAZN dopo il pareggio in rimonta per 2-2 contro l'Inter.

"Non penso all'anno prossimo, ma soltanto a chiudere al meglio questo campionato" la risposta di D'Aversa che ha il contratto in scadenza al termine della stagione". "Questi ragazzi, per come si stanno allenando da quando sono arrivato, meritavano una serata così contro la squadra che probabilmente vincerà lo Scudetto. Nella ripresa c'è stato un cambio di atteggiamento grazie anche a chi è subentrato: queste partite servono per l'autostima e per il coraggio. L'unica prestazione un po' così è stata la gara di Cremona, ma è merito loro per come sono usciti dalla situazione".