Da Butt a Provedel, anche Trubin scrive la storia: è il 5° portiere a segnare in Champions

Dal colpo di testa di Gilbert Bodart nel 1986 fino all’incornata allo scadere di Anatoliy Trubin contro il Real Madrid, i gol dei portieri nelle competizioni europee restano eventi rarissimi, quasi mitologici. Episodi che sfidano la logica del calcio e che puntualmente riaffiorano nei momenti più drammatici, quando tutto sembra perduto e anche l’estremo difensore è chiamato a trasformarsi in eroe offensivo.

Tutto cominciò il 15 settembre 1986, quando Bodart, allora portiere dello Standard Liegi, segnò contro il Rijeka permettendo ai belgi di qualificarsi al turno successivo di Coppa Uefa. Da lì in poi, una manciata di casi isolati ha arricchito questa curiosa galleria di portieri-goleador: appena dodici in totale nelle competizioni europee, cinque in Champions, a dimostrazione di quanto l’impresa sia eccezionale.

Nella massima competizione continentale, il nome più iconico resta quello di Hans-Jörg Butt, autentico incubo della Juventus: tre rigori trasformati, tutti contro i bianconeri, con le maglie di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Ma il primo gol su azione porta la firma di Sinan Bolat, che nel 2009 segnò di testa (ancora) con lo Standard Liegi contro l’AZ Alkmaar. Anche Vincent Enyeama segnò su rigore, battendo il collega Lloris in un Maccabi tel Aviv-Lione del 29 settembre 2010.

Non mancano gli italiani in questo club ristrettissimo. Marco Amelia, nel 2006, segnò con il Livorno a Belgrado contro il Partizan, regalando una qualificazione storica ai sedicesimi di Coppa Uefa. Più recente e ancora vivido il ricordo di Ivan Provedel, che il 19 settembre 2023 pareggiò di testa contro l’Atletico Madrid, diventando l’ultimo portiere a segnare in Champions prima di Trubin. Il gol del portiere del Benfica al 98’ contro il Real Madrid si inserisce così in una tradizione piccola ma significativa. Reti che non sono solo statistiche curiose, ma istanti eterni, capaci di cambiare destini, classifiche e storie europee in un solo, incredibile colpo di testa.