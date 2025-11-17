Carnefice dell'Italia, Strand Larsen non fu riscattato dal Milan per 200mila euro

Fra i giocatori della Norvegia che sono stati carnefici del percorso di Qualificazione al Mondiale 2026 dell'Italia c'è Jorgen Strand Larsen, a segno ieri nell'1-4 rimediato dagli azzurri a San Siro.

Emerge ora un retroscena sul giocatore del Wolverhampton. La Gazzetta dello Sport infatti ricorda di quando, otto anni fa, era approdato nella Primavera del Milan. Arrivò con la formula del prestito dal Sarpsborg con un diritto di riscatto decisamente non troppo alto: si parla di 200mila euro.

Arrivò però il cambio di management societario in casa rossonera, così l'attenzione del club si è spostata poi su altri obiettivi. Strand Larsen è dunque tornato alla base. "Il mio primo anno di calcio in Italia è finito. Sono venuto in una bella squadra e in un gruppo con bravi ragazzi. Una cosa che ho imparato è non si mollare mai! Sono comunque molto grato per una bella esperienza", aveva scritto salutando Milano.

Dopo il ritorno al Sarpsborg è approdato al Groningen, quindi al Celta Vigo, dove si è consacrato ad alto livello. Fino al salto nella Premier League inglese, nel 2024, dove il Wolverhampton ha investito ben 30 milioni per assicurarselo. Il quotidiano sottolinea come oggi il giocatore sia arrivato a valere più di 50 milioni di euro.