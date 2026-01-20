Da Perin a Bento per poi chiudere Bijlow. Che sicuramente farà meglio di... Moens

Il Genoa ha finalmente il suo nuovo portiere. Il club rossoblù nella giornata di ieri ha fatto svolgere le visite mediche a Justin Bijlow, estremo difensore olandese prelevato a titolo definitivo dal Feyenoord. L'uomo mercato Diego Lopez ha sfruttato il contratto in scadenza a giugno che legava il numero uno olandese al club di Rotterdam per portare il calciatore in Italia a prezzo di saldo. Oggi è attesa l'ufficialità, con Bijlow che firmerà con la sua nuova società un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

L'estremo difensore classe '98 non era certo la prima scelta di Daniele De Rossi. A fine dicembre proprio l'allenatore rossoblù aveva confermato i contatti con Mattia Perin, una operazione che non s'è chiusa soprattutto per un ingaggio che era fuori dai parametri del club. Era invece chiuso il prestito con diritto di riscatto del brasiliano Bento, ma l'Al Nassr una settimana fa ha bloccato una operazione precedentemente avallata a causa della squalifica rimediata dall'altro suo portiere. Da Nawaf Al-Aqidi. E allora ecco Bijlow, il decimo giocatore olandese che vestirà la maglia del Genoa.

Di olandesi in rossoblù ce ne sono stati di importanti. Nella prima metà degli anni '90 proprio al Genoa brillava la stella di John van 't Schip. Negli anni '80 invece ha vestito la maglia del grifone per tre stagioni Jan Peters, professione centrocampista proprio come quel Kevin Strootman che al Genoa ha vissuto le ultime pagine di una carriera straordinaria.

E di portieri? Prima di Bijlow ce n'è stato solo uno, un estremo difensore che nel 2003 tentò l'avventura in Italia senza però collezionare nemmeno una presenza: trattasi di Oscar Moesn, portiere orange che ha vissuto le sue pagine migliori tra AZ e Willem II. Che ha raggiunto anche la nazionale dei Paesi Bassi, ma in Serie A proprio non ha trovato fortuna. Per Bijlow sarà semplice fare meglio del suo unico predecessore.