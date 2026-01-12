Da quando DDR è al Genoa, solo Lautaro ha segnato più di Colombo. E il riscatto si avvicina

Lorenzo Colombo si sta guadagnando il Genoa a suon di gol. L'attaccante italiano dall'arrivo di Daniele De Rossi ha decisamente svoltato e ora sembra essere in una forma smagliante. A testimoniarlo sono proprio le reti realizzate dall'ex Empoli, addirittura 5 in campionato e tutte dall'undicesima giornata alla ventesima. Il classe 2002 è passato in estate in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Milan.

Oggi la sua permanenza in Liguria è più vicina. Infatti nell'accordo con i rossoneri è stato stabilito che l'opzione sarebbe scattata automaticamente se il centravanti avesse segnato 5 gol, giocato 22 partite e se la squadra si sarebbe salvata. Considerando che le presenze di Colombo sono attualmente 20, totalizzarne altre 2 sarà solo una formalità, mentre è più complicato mantenere la categoria.

Per quello bisognerà attendere fino al termine della stagione, ma il Genoa è sulla strada giusta. Da quando il tecnico di Roma siede sulla panchina del Grifone, soltanto Lautaro Martinez ha segnato più di lui in Serie A. Il Toro di Bahia Blanca è infatti a quota 7 in quel periodo, ma dietro di lui ci sono Colombo e Vlasic a 5. Un segnale evidente che qualcosa nella testa del 23enne è cambiato.