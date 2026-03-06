Da Torino al Torino: il Napoli per il riscatto. Per la prima volta senza nessuno dei Fab 4

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con un problema non da poco: l’emergenza a centrocampo. Antonio Conte dovrà infatti ridisegnare la mediana per l’anticipo del Maradona, complici diversi forfait che limitano le scelte a disposizione del tecnico azzurro. Ed è curioso pensare come dei Fab Four, tutti in campo nel match d'andata contro i granata, non ne sia rimasta traccia e proprio in questa partita nessuno dei quattro big di centrocampo sarà a disposizione di Conte dal primo minuto.

Il baluardo dei Fab Four

L’assenza più pesante è quella di Stanislav Lobotka, fermato da un fastidio muscolare che lo costringerà a saltare la gara. Un’assenza che pesa soprattutto nella costruzione del gioco, visto il ruolo centrale dello slovacco nel sistema di Conte. In mezzo al campo toccherà dunque alla coppia formata da Billy Gilmour ed Eljif Elmas, chiamati a gestire il possesso e l’uscita del pallone.

I Fab Four che furono

La situazione non migliora guardando alle alternative. Scott McTominay, infatti, dovrebbe restare ancora fuori e avviarsi verso la quinta partita consecutiva saltata, mentre Frank Anguissa torna tra i convocati ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Il camerunense potrà al massimo essere utilizzato per uno spezzone nella ripresa. Kevin De Bruyne, invece, potrebbe rivedersi in panchina, ma tutto dipenderà dalle sensazioni di giornata. E comunque, a prescindere, l'idea dovrebbe essere quella di dargli spezzone al massimo con il Lecce, tra otto giorni: forse, dopo un infortunio grave come il suo, è troppo presto.

La Champions nel mirino

Conte, dunque, dovrà fare di necessità virtù proprio nel cuore del campo, affidandosi a uomini con caratteristiche diverse rispetto ai titolari abituali. Una sfida nella sfida contro il Torino, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.