Colantuono: "Atalanta sempre molto bella da vedere. Bayern? Non è persa in partenza"

Intervistato dai colleghi di TuttoAtalanta.com, Stefano Colantuono ha parlato della formazione di Raffaele Palladino: "Intanto è cambiato l’allenatore - ha esordito -. Io non dico se sia meglio uno o l’altro. Secondo me Juric non ha avuto nemmeno il tempo di lavorare come avrebbe voluto. Lui aveva un metodo. Palladino ne ha uno diverso. È inutile fare paragoni tra i due. È però evidente che qualcosa sia cambiato e che Palladino abbia impresso una svolta a livello di risultati".

L'ex tecnico nerazzurro sottolinea come gli piaccia questa Atalanta: "Ricalca molto quella che - ha proseguito - eravamo abituati a vedere a Bergamo negli anni passati. Magari con qualche sfumatura diversa, ma lo spirito è quello. Ed è una squadra che continua a essere molto bella da vedere".

Chiosa finale sul match di Champions League contro il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale: "Le partite non si possono considerare decise e finite prima ancora di giocarle - ha concluso -. È chiaro che quando incontri squadre importanti, un top club europeo, diventa più difficile, ma l’Atalanta negli ultimi anni ci ha abituati a tante belle sorprese. Anche per questo credo che le partite vadano sempre giocate: a tavolino non c’è mai niente di deciso".