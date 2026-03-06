Italiano è tornato sulla cresta dell'onda: Milan e Napoli ci pensano per l'anno prossimo

Milan e Napoli studiano il futuro di Vincenzo Italiano, che ha saputo rilanciare il Bologna nel momento di maggior difficoltà del suo biennio al timone della formazione rossoblù. E dopo la crisi di risultati vissuta ad inizio inverno, il tecnico di Karlsruhe ha saputo raddrizzare la rotta con tre vittorie di fila in campionato per riportare il club emiliano a sole 6 lunghezze di distanza dalla zona coppe.

È un vecchio pallino di De Laurentiis: se Conte lascia...

Il finale di stagione sarà importante a trecentosessanta gradi per Italiano, il cui nome appare destinato a infiammare il possibile valzer degli allenatori, sottolinea oggi Tuttosport. De Laurentiis è un suo grande estimatore e potrebbe tornare alla carica in estate, nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di non proseguire insieme. Già prima delle nomine di Spalletti nel 2021 e Conte nel 2023 Italiano era stato tra i papabili per la panchina azzurra.

Anche il Milan pronto a inserirsi in caso di addio ad Allegri

Capitolo Milan: il CEO Furlani lo stima molto e l’anno scorso aveva accarezzato l’idea di affidagli la rifondazione rossonera prima dell’ingaggio di Allegri. Se quest’ultimo dovesse farsi allettare dalle sirene madrilene, a quel punto il Diavolo potrebbe virare sul tecnico rossoblù. Con Italiano pronto ad alzare nuovamente l’asticella dopo l’incredibile parabola che l’ha visto nel giro di due lustri volare dall’Arzignano (dove vinse i Playoff di Serie D) al trionfo in Coppa Italia lo scorso 14 maggio.