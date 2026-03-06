Sassuolo, per Fadera intervento ok: ricostruito l'osso zigomatico a Bologna
Report di allenamento del Sassuolo, che rende note anche le condizioni di Alieu Fadera: "Doppia seduta di allenamento per gli uomini di mister Grosso al Mapei Football Center. Nella sessione mattutina la squadra, dopo una prima sessione di attivazione in palestra, ha svolto lavoro di forza e trasformazione in campo. Nel pomeriggio dopo una prima fase di riscaldamento i neroverdi hanno svolto esercitazioni di possesso palla, partite a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco.
Nel tardo pomeriggio di ieri il calciatore Alieu Fadera si è sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione dell’osso zigomatico. L’intervento, effettuato dall’equipe di Chirurgia del Volto dell’Ospedale Bellaria di Bologna diretta dalla Dott.ssa Anna Maria Baietti, è perfettamente riuscito. Ad Alieu i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".
