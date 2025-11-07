TMW Zambrotta: "Paolo Rossi rappresenta l'Italia, rimarrà sempre nei cuori degli sportivi"

Intervenuto a margine della presentazione della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends" presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como, l'ex giocatore tra le altre dei lariani Gianluca Zambrotta ha preso la parola dinanzi ai media. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW

"Questa è una mostra che racchiude tante cose: una storia, Paolo, un uomo, un campione, i 20 anni della vittoria dei Mondiali del 2006 l’anno prossimo. Quando mi chiedono le emozioni del Mondiale dell’82 però, ricordo gli azzurri come grandi uomini e giocatori. Come noi nel 2006. Paolo era solare, sempre sorridente, lo ricordo con grande entusiasmo e rimarrà sempre nei cuori degli sportivi. Rappresenta lo sport, l’Italia, come Schillaci in Italia ‘90. Portare questa mostra a Como... Sono cresciuto qui, nelle giovanili, ho esordito in prima squadra.

Comunque vedrete pezzi particolari e unici di Paolo. Ha vinto tutti i pezzi d’oro esistenti nel calcio. È un onore per me essere qui oggi e per i 4 mesi della mostra".