La Juventus pronta a cedere Openda: potrebbero pensarci Rennes e Bournemouth

Dopo l'ultimo fine settimana di Serie A è scattato il riscatto di Lois Openda da parte della Juventus e adesso il centravanti belga è a tutti gli effetti un nuovo tesserato della Vecchia Signora. La difficile stagione trascorsa - 2 gol in 36 presenze - però lo rende di fatto un flop, pure costoso considerando che per il suo acquisto sono stati spesi oltre 40 milioni di euro, tanto che la Juventus sta cercando già una nuova sistemazione per lui nel prossimo calciomercato estivo.

Sulla possibile uscita in estate dalla Juventus di Openda si sofferma anche l'edizione di oggi di Tuttosport, che spiega anche quali potrebbero essere le realtà più indicate per il belga. Quelle dei 'vecchi amici', in sostanza, tipo il Rennes allenato da Franck Haise con cui Openda a Lens si è trovato molto bene, il quale gradirebbe di regalarsi la sua antica conoscenza in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il fatto, semmai, è che i rossoneri di Ligue 1 non sono visti proprio come una meta di primissimo ordine.

Gli stessi colori li ha il Bournemouth: anche la squadra di Premier League potrebbe divenire una di quelle da tenere d'occhio su Openda, specialmente se al posto di Iraola (la cui partenza è già stata annunciata in via ufficiale) dovesse sedersi sulla panchina Marco Rose, con cui Openda ha lavorato con costrutto ai tempi del Lipsia.