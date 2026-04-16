Locatelli, un rinnovo con la Juventus dopo il 'no' al Tottenham. Che può virare su Thuram

Ormai è solo una questione formale e nelle prossime ore Manuel Locatelli firmerà il rinnovo con la Juventus. L'accordo è stato raggiunto da tempo, con il capitano bianconero che guadagnerà circa 3,5 milioni di euro che potranno salire intorno ai 4 con i bonus.

Un prolungamento che non era scontato, visti soprattutto i tantissimi investimenti fatti dalla dirigenza bianconera a centrocampo negli ultimi anni: dai circa 20 milioni per Khephren Thuram, divenuto un titolarissimo della squadra, agli oltre 50 per Douglas Luiz, fino ai 60,7 milioni per Teun Koopmeiners. Invece Loca si è guadagnato spazio con sacrificio e duro lavoro, smentendo anche i più scettici tra cui proprio Luciano Spalletti, con il quale ha avuto un rapporto un po' complicato nel periodo in cui il suo attuale allenatore era il commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il rinnovo, come raccontato dal Corriere dello Sport, è arrivato dopo una serie di avances ricevute dal Tottenham e rispedite al mittente, con il suo ex allenatore Roberto De Zerbi che dopo averlo avuto e lanciato a Sassuolo lo avrebbe accolto volentieri anche a Londra. Ed è per questo motivo che l'interesse degli Spurs, si legge, sembra virato sui suoi compagni di reparto, con Koopmeiners, Thuram, McKennie e Miretti osservati speciali. Se lo statunitense è blindatissimo, per gli altri dipenderà molto dalle offerte che arriveranno alla Continassa.