Atalanta, domenica allenamento a porte aperte. La Nord: "Tutti in curva! Vogliamo la Coppa Italia"

La sfida contro la Lazio è ancora lontana. Ma l'ambiente è carico, con un solo obiettivo in testa. La finale di Coppa Italia. Si parte dal 2-2 dell'andata e l'Atalanta potrà contare mercoledì prossimo, calcio d'inizio alle 21, sull'aiuto del proprio pubblico che mai l'ha abbandonata nemmeno nei momenti di difficoltà. La piazza si compatta, si stringe attorno alla squadra di Raffaele Palladino per conquistare l'ultimo atto del torneo e approfittando dell'allenamento a porte aperte di domenica prossima la Curva Nord ha chiamato a raccolta tutto il pubblico per sostenere il gruppo.

Questo il comunicato diramato dal cuore pulsante del tifo nerazzurro in vista della seduta della Dea: "Tutti lo pensano, pochi lo dicono - si legge nel testo diramato dalla tifoseria organizzata nerazzurra -. Mercoledì scendiamo in campo per una semifinale che vale più di una partite…La sfida con la Lazio è la porta verso Roma, l’accesso a una finale che vale la Coppa Italia. Non è solo un obiettivo, è il sogno di ogni bergamasco.

Domenica 19/04 - ore 12.30 tutti in curva! Allenamento allo stadio a porte perte - prosegue la curva -. Spingiamo la squadra verso l’ennesima pagina storica, facciamo sentire cosa significa rappresentare questa città! Noi vogliamo la Coppa Italia".