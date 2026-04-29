Gasperini, nuovo confronto in programma con i Friedkin: la Roma non molla Dybala

Gian Piero Gasperini avrà un nuovo contatto con la presidenza americana, probabilmente in call con Dan Friedkin, per programmare la prossima stagione. Il fratello Ryan sbarcherà nella Capitale in questi giorni e uno dei temi che verrà trattato riguarda il prossimo pre-campionato. Verrà discussa quale sarà la sede e la durata del ritiro estivo, con l'allenatore che spinge per svolgerlo in montagna, con la Germania che è una delle ipotesi in ballo.

Poi sarà il momento di parlare di Francesco Totti e del suo eventuale ritorno, ma prima c'è da capire che cosa farà Paulo Dybala, che Gasperini vorrebbe confermare. I proprietari dovranno trovare la formula adatta a convincerlo perché non è previsto che possa essere rinnovato il contratto alle stesse cifre attuali, ovvero 8 milioni di euro annui. C'è la possibilità che l'accordo venga legato al rendimento e alle presenze.

Il Boca Juniors e in particolare Leandro Paredes insistono, ma l'intenzione di Dybala è ancora quella di restare in Italia. Certo, la qualificazione alla prossima Champions League aiuterebbe e allora ecco che le ultime 4 partite diventano fondamentali per l'ex Juventus. Anche lui dovrà dare il suo contributo alla causa, da capire se più spesso a gara in corso o dall'inizio.