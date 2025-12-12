Dall'Argentina sicuri: acquisto in prospettiva per il Napoli, soffiato al Boca il 2008 Pereyra

Milton Pereyra, giovane attaccante classe 2008 considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Boca Juniors, sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in Italia. Secondo quanto riportano i media argentini, il Napoli ha accelerato nelle ultime ore e si prepara ad accogliere il ragazzo all’interno del proprio vivaio, compiendo un’operazione che conferma ancora una volta l’attenzione della società azzurra verso i talenti più giovani e promettenti del panorama internazionale.

Il club partenopeo, guidato dal ds Manna e da un reparto scouting particolarmente attento ai mercati sudamericani, avrebbe individuato in Pereyra un profilo su cui investire immediatamente, con l’obiettivo di farlo crescere gradualmente all’interno delle giovanili e, in prospettiva, di inserirlo in prima squadra.

Da molti considerato uno dei migliori prospetti del vivaio Boca. In azzurro potrebbe ritrovare un vecchio compagno ovvero Baridò con il qualche ha condiviso anni in maglia Xeneizes.