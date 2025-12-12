Cagliari, Idrissi: "Fortunato a trovare Pisacane in prima squadra. Sembriamo una famiglia"

Il difensore del Cagliari Riyad Idrissi ha parlato a Sky Sport dei suoi passi in prima squadra, con un focus particolare sul rapporto col tecnico Fabio Pisacane, suo allenatore anche in Primavera: "Ho fatto tutto il percorso dal settore giovanile alla prima squadra, ho avuto la fortuna di trovare un tecnico che mi conosceva".

Come si trova in prima squadra?

"Si è creato un rapporto familiare che consente di lavorare bene, in campo c'è quel sorriso in più. Col mister abbiamo un grandissimo rapporto, lavoriamo insieme da due anni, a livello professionale mi chiede di essere sempre concentrato".

Il suo impatto a livello personale?

"Fino ad ora ho avuto tanto spazio, tanti minuti, sono felice di ciò che il mister, la società ed i compagni mi stanno dando. Mi stanno aiutando a crescere e migliorare, io cerco di dare sempre il meglio, i tifosi possono stare sereni perché tengo tanto alla maglia e darò sempre il massimo".

La gara con l'Atalanta dopo il successo sulla Roma?

"Aver vinto con la Roma dà fiducia e serenità, anche se questa c'è sempre stata. Cercheremo di fare il possibile".