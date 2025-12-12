Bologna in doppia cifra dall'Europa League: ricavi UEFA già oltre 10 milioni
La vittoria in trasferta sul campo del Celta Vigo avvicina il Bologna di Vincenzo Italiano alla qualificazione diretta alla prossima fase di Europa League, ma soprattutto porta in doppia cifra i ricavi del club rossoblù grazie alla partecipazione alla seconda competizione UEFA per club.
Secondo le stime di Calcio e Finanza, infatti, il Bologna ha portato a casa circa 10,23 milioni di euro, considerando tutte le componenti della partecipazione all’Europa League.
In particolare, i ricavi della società emiliana sono da ripartire così.
* Bonus partecipazione: 4,31 milioni di euro
* Quota europea: 3,47 milioni di euro
* Quota non europea: 0,72 milioni di euro
* Posizione in classifica: 0,08 milioni di euro
* Risultati: 1,65 milioni di euro
* TOTALE: 10,23 milioni di euro
