Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Con l'Inter perfetti per regalarci una serata magica. Ostigard out"

Genoa, De Rossi: "Con l'Inter perfetti per regalarci una serata magica. Ostigard out"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:06Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.20 - Dopo il successo contro l'Udinese, il Genoa torna al "Ferraris" per affrontare l'Inter di Cristian Chivu. In vista della gara contro i nerazzurri, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.45 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come arriva il Genoa a questa partita?
"Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Col Como sono riusciti a fare tanti gol, sarà una squadra arrabbiata perché contro il Liverpool non meritava di perdere ed è successo con un episodio brutto. Dovremo essere perfetti".

Cosa hai detto alla squadra per cercare di trovare l’impresa?
"Non c’è bisogno che dica che l’Inter è migliore di noi, c’è la classifica a ricordarlo. Contro il Verona, per esempio, ho detto che per me siamo più forti ma puoi perdere se non fossimo altezza. Io ho giocato per 20 anni con una squadra forte ma abbiamo perso contro le ultime e battuto squadre che erano più forti. Ogni partita si può vincere e ha una lettura che può portarti ad avere una serata magica. Ogni squadra forte ha una sua lettura e se sbaglieremo lettura la responsabilità sarà mia. Ma i nostri ragazzi dovranno essere perfetti per pensare di battere una squadra pronta e consapevole".

TMW - Ti aspettavi di entrare in così poco tempo nella testa dei ragazzi?
"Speravo di entrare dentro la mente dei ragazzi così. Troppe volte facciamo confusione su quali siano gli strumenti di un tecnico. Troppe volte si dà troppo spazio alla tattica, ma conta quando hai tanto tempo per lavorare. La disponibilità che ci hanno dato è incredibile ma non perché sei entrato nella loro testa ma perché loro hanno deciso di darci tutto. Entrare dentro la testa dei giocatori è importante in qualsiasi categoria e in qualsiasi posizione di classifica. Un giocatore non acceso non rende".

TMW - Come sta Ostigard?
"Non sarà della partita e non sarà convocato. Non è un infortunio gravissimo ma non abbiamo tempo tecnico per farlo allenare ed è inutile rischiarlo. Vedremo come fare le prossima partita".

Che effetto fa ritrovare da avversario in panchina Chivu?
"Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. In campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia dal punto di vista tattico che di spirito. E’ un ragazzo molto intelligente. I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non domenica sera. Merita il successo e le critiche positive che sta ricevendo. E’ un vantaggio avere una persona come Cristian".

Quanto può aiutare dal punto di vista dell’autostima aver infranto diversi tabù in vista di questo trittico di partite difficili?
"Speriamo di poter fare punti in queste partite. Quei piccoli traguardi diventano grandi all’interno del risultato finale positivo, delle vittorie. Sennò sarebbero solo statistiche. I risultati danno tanto e portano quell’autostima di cui ha bisogno la squadra. Noi andremo a fare la nostra partita. Non mi piace parlare di serenità e calma o dire che, con i punti fatti prima, se perdi contro l’Inter non è un dramma. Entriamo nel modo di pensare che se perdiamo contro l'Inter è un problema grande. Siamo in un club importante, davanti ai nostri tifosi che saranno belli carichi ed entriamo in campo con la testa che non dobbiamo perdere e se lo facciamo è un problema".

Cosa ti ha dato Genova?
"Mi ha dato rispetto, l’ho percepito da subito. Ha dimenticato quanto ero ostico e 'ostile' in campo perché poi il calcio io lo interpreto così, sia in campo che in panchina. Hanno percepito subito che questo spirito era piacevole dalla propria parte. Io sono felice di questo. L’altra sera all’apertura dallo store abbiamo respirato un’altra boccata di aria rossoblù, un’aria positiva".

Otoa sia a Bergamo che a Udine ha fatto bene. Sarà un test importante per lui?
"Può fare tanti passi avanti. E’ un ragazzo giovanissimo, ero già consapevole delle sue qualità. Lo vedo come un giocatore moderno, tecnico, freddo e da quando si è messo a lavorare con noi in gruppo è molto attento. A volte lo stimolo perché vorrei parlasse di più. In una squadra con così tanti stranieri, parlare la lingua italiana sarebbe più importante. Non sarà mai un urlatore in campo, è un ragazzo sereno ma non è 'moscio'. E’ pacato, educato e ha un potenziale incredibile. Sappiamo che ha passato qualche infortunio, avessi potuto non gli avrei fatto giocare la terza partita di seguito ma con l'infortunio di Ostigard non ho scelta".

Il centrocampo dell'Inter?
"E’ uno degli elementi da arginare. Non hanno lati deboli loro. A volte se vuoi essere perfetto con l’Inter e vuoi arginarli ti ritrovi con la coperta troppo corta. Loro non sono una squadra semplicemente forte, è una squadra che gioca bene".

I cambi offensivi di Udine. Significano che hai lo spogliatoio in mano.
"Non c’è bisogno di tenere in mano lo spogliatoio se composto da giocatori seri. Io ho fatto entrare tre giocatori di qualità perché volevo mantenere un po’ di qualità in mezzo al campo. Messias in questa settimana si è allenato benissimo. I giocatori di qualità ne abbiamo tanti e vanno messi in campo. Gli allenatori dipendono dai loro giocatori e io ho la fortuna di avere ragazzi in campo che ci provano sempre".

Bloccare l'ampiezza dell'Inter come hai fatto una volta con la Roma?
"Con la Roma difendevamo spesso a quattro e abbassavamo El Shaarawy. Qui noi partiamo a cinque come loro e saremo più ‘schiantati’ addosso a loro. Non dovremo concedere il palleggio interno. Io sono fiducioso, non per quello che ho in mente ma perché alleno una squadra forte che giocherà in casa in uno stadio che mi piace molto con un ambiente un po’ più felice per i risultati. Il mio sogno ricorrente è fare i punti per il Genoa".

14.06 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"... L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
De Rossi al Meazza per Inter-Liverpool. L'allenatore del Genoa studia i prossimi... De Rossi al Meazza per Inter-Liverpool. L'allenatore del Genoa studia i prossimi avversari
Genoa, sta funzionando un'altra volta. Cambio di rotta con De Rossi in panchina Genoa, sta funzionando un'altra volta. Cambio di rotta con De Rossi in panchina
Altre notizie Serie A
Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima... TMWHellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"
Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato" Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"
Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"... Live TMWUdinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"... Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"
Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"... Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima... Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Clamorosa gaffe al mondiale di freccette: coro anti-Juve. Non è la prima volta Clamorosa gaffe al mondiale di freccette: coro anti-Juve. Non è la prima volta
Lecce-Pisa, i convocati di Di Francesco: sono tre gli assenti per l'anticipo di stasera... Lecce-Pisa, i convocati di Di Francesco: sono tre gli assenti per l'anticipo di stasera
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.1 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.2 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.3 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.4 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.5 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
Immagine top news n.6 Dopo la Juventus, anche la Fiorentina: cambio modulo in corsa per provare a uscire dalla crisi
Immagine top news n.7 Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juventus con la difesa a 4 col Bologna. Koopmeiners? Tante variabili incidono"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Immagine news Serie A n.6 Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Siamo in crescita, servirà una grande partita contro una squadra fortissima”
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.2 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti delle semifinali: Ternana-Potenza e Renate-Latina
Immagine news Serie C n.5 Bruzzaniti via dal Pineto? Brosco: "Attualmente no ma è un pezzo forte del mercato"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Tonucci sul futuro: "Mi piacerebbe rimanere in questo club. In campo o fuori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere