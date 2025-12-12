Clamorosa gaffe al mondiale di freccette: coro anti-Juve. Non è la prima volta

Clamorosa gaffe al Mondiale di freccette, in corso di svolgimento nella cornice dell’Alexandra Palace di Londra. La serata inaugurale dell’evento è stata “colorata” da una topica degli organizzatori, che forse volevano far ascoltare “Sarà perché ti amo”. Sulle note dei Ricchi e Poveri, però, si è sentito un noto coro contro la Juventus.

La musica è risuonata durante l’ingresso del tedesco Arno Merk, campione junior tedesco nel 2010 e vincitore della PDC Europe Super League 2025. Luci, balli, e poi la chiosa del “chi non salta…”.

Non è la prima volta che il coro anti-Juventus, evidentemente accattivante diventa protagonista: a giugno 2025, Fernando Alonso, nel mostrare sui propri social la pista kart presente nel suo museo di Oviedo, ha corredato il video della stessa musica. Che, nel 2023, aveva fatto da colonna sonora ai festeggiamenti azzurri a Chorzow, Polonia, a margine dell’Europeo a squadre di atletica leggera. Più di recente, ad agosto 2025, Ivan Rakitic ha fatto gli auguri per il passaggio in Serie A al connazionale Luka Modric proprio scegliendo - involontariamente - un coro contro la Vecchia Signora.