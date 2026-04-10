Bologna, così fa male. Italiano incorona l'Aston Villa, Emery: "Il calcio italiano non è in crisi"

Un super Rowe non è bastato al Bologna. L'Aston Villa al Dall'Ara non ha giocato una partita strepitosa, anzi, nel primo tempo ha sofferto, ma lo ha saputo fare, aiutata un po' anche dalla fortuna in occasione dell'autogol di Konsa, annullato per un fuorigioco millimetrico di Castro, e della traversa di Ferguson. Alla fine però il tabellino dice 1-3, con Konsa e Watkins, autore di una doppietta, che hanno reso vani i tentativi dei rossoblù, i quali hanno colpito pure un palo con Bernardeschi. La rete di Rowe aveva illuso i tifosi di casa, soprattutto perché segnata al 90', ma il tempo per incassare un'altra rete c'è stato: ora il ritorno assomiglia a un Everest da scalare.

Vincenzo Italiano tuttavia non crede che sia tutto da buttare. Il tecnico del Bologna ha parlato così dopo il ko: "Per me siamo rimasti tutta la gara in partita, abbiamo riportato in campo quello che ci aspettavamo comportandoci bene. Chiaro che se commetti determinati errori con loro vengono castigati, regalare 2-3 gol ti mette in grossa difficoltà sia oggi, sia per la gara di ritorno, però la partita è stata fatta bene, abbiamo messo in grande una difficoltà una squadra di livello altissimo che secondo me vincerà la competizione perché ha sfruttato al meglio tutto quello che gli abbiamo concesso".

Curiosa anche l'opinione di Unai Emery sul calcio italiano, praticamente eliminato da tutte le competizioni europee: "Non sono d'accordo, il calcio italiano non è in crisi, negli ultimi ha visto l'Inter arrivare due volte in finale di Champions, l'Atalanta vincere l'Europa League, Roma e Fiorentina in finale. Vero che l'Italia non si è qualificata, ma a livello di club penso sta facendo molto bene con tante squadre di ottimo livello. Ho imparato molto dalla vostra tattica, penso al 3-5-2 di Gasperini e dell'Inter che ha portato grandi risultati".