Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: Vardy torna titolare, Pulisic al fianco di Leao
La domenica di Serie A inizia col botto, proponendo quasi un testacoda in classifica. In campo Cremonese e Milan, con i grigiorossi a caccia di una vittoria che manca dal 7 dicembre e i rossoneri chiamati a conquistare i 3 punti per tenere le concorrenti in chiave Champions lontane e anche non perdere ulteriore terreno dell'Inter capolista.
Nicola torna a puntare su Vardy dal primo minuto, in avanti in coppia con l'attaccante scuola Inter Bonazzoli. In panchina l'ex Terracciano. Sul fronte rossonero, i due riferimenti offensivi saranno Leao e Pulisic. Di seguito le formazioni ufficiali:
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. Allenatore: Nicola
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Puslic. A disposizione: Terracciano, Estupinan, Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.