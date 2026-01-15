Dall'Olanda: Inter, è dura per Perisic. Il PSV Eindhoven non si accontenta di pochi milioni

Naufragato il colpo Cancelo, l'Inter potrebbe consolarsi con un altro ex? È il grande enigma di mercato che si è proposto nelle ultime ore, visto che di rumor su un sondaggio da parte del club nerazzurro per l'ingaggio dell'esterno croato di 36 anni ne sono emersi. Come noto, urge un tappo sul binario a destra in assenza di Dumfries infortunato alla caviglia sinistra e la dirigenza di viale della Liberazione avrebbe pensato di riportare alla Pinetina il giocatore che ha militato all'Inter tra 2015 e 2022.

Arrivano però indiscrezioni importanti dall'Olanda. Secondo quanto riferito da Eindhovens Dagblad, il PSV che ha il controllo del cartellino del croato, sta ancora lottando su tre fronti - Champions League inclusa - e vuole trattenere Perisic a tutti i costi a Eindhoven. Il contratto del giocatore scade nel 2027, ragion per la quale il club olandese potrebbe richiedere una cifra considerevole per lui in caso di interessamenti concreti di altri candidati.

Dunque per gennaio è dura che il vice campione del mondo 2018 venga liberato. Anzi, il PSV prenderebbe in considerazione una cessione esclusivamente di fronte un'offerta ritenuta congrua. Non di certo i pochi milioni che l'Inter pensava invece di proporre agli olandesi, scettici sul rilancio al rialzo da parte dei meneghini. Di certo, secondo il media olandese, Perisic non dirà addio per cifre al ribasso.