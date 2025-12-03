Sognando un Sucic bis. Chi è Mlacic, il difensore classe 2007 vicino all'Inter

L'Inter è in trattative per l'acquisizione del difensore classe 2007 Branimir Mlacic. Cresciuto nel settore giovanile dell'Hajduk Spalato, da questa estate il calciatore che ha compiuto 18 anni lo scorso 12 marzo è stabilmente in prima squadra. Undici le presenze collezionate in campionato, una in Europa per un calciatore che in patria gode di grande considerazione. Che ha già fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili croate fino all'Under 21.

Centonovantadue centimetri, piede destro e un contratto recentemente rinnovato fino al 30 giugno 2029, Mlacic per un grande ex croato come Jurica Vranješ è ancora troppo acerbo per una realtà come quella nerazzurra: "Beh, sono rimasto un po' sorpreso che un club gigante lo voglia, ma d'altra parte capisco il ragionamento dell'Inter. I grandi club oggi non vogliono lasciare nulla al caso, non vogliono che un giocatore gli sfugga, piuttosto preferiscono prendere un giocatore come Mlacic a un prezzo più basso prima che esploda".

Il prezzo oggi dovrebbe aggirarsi tra i tre e i cinque milioni di euro. E in realtà il ragionamento dell'Inter non è proprio quello illustrato da Vranjes, è lo stesso fatto lo scorso gennaio per Petar Sucic. L'intenzione della società nerazzurra è infatti quello di acquistarlo a gennaio per poi portarlo a Milano solo nell'estate successiva così da permettergli di completare la stagione con la casacca dell'Hajduk Spalato. Soprattutto per inserirlo senza fretta, fin dall'inizio della preparazione estiva.

La speranza ovviamente è che questa strategia possa produrre un altro affare alla Sucic, centrocampista che s'è inserito nel gruppo nerazzurro secondo le più rosee aspettative e che a questo punto della stagione ha già collezionato nella squadra di Chivu circa mille minuti suddivisi in ventuno presenze.