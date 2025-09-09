Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dalla Fiorentina... Alla Fiorentina: Napoli, Lucca cerca il primo gol. L'ultimo? Ai viola

Oggi alle 13:38
di Pierpaolo Matrone

Lorenzo Lucca continua a percorrere le tappe della sua crescita calcistica con la determinazione di un ciclista in salita. Partito dalla Promozione e arrivato fino alla Nazionale e al Napoli, l’attaccante classe 2000 sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. L’infortunio di Lukaku lo ha catapultato al centro dell’attacco dei campioni d’Italia, con il peso della maglia da titolare sulle spalle.

Le prime due uscite, contro Sassuolo e Cagliari, non hanno portato gol, ma hanno mostrato impegno e disponibilità al lavoro di squadra. Migliore la prestazione al Mapei, più complicata quella al Maradona, dove ha provato senza fortuna anche una spettacolare acrobazia. Le occasioni non sono state molte, soprattutto per un giocatore che, con i suoi 201 centimetri, sa rendersi letale nel gioco aereo. Antonio Conte lo sostiene e lo considera parte integrante del progetto: il tecnico sa che il percorso di crescita passa anche da momenti di assestamento.

Sabato al Franchi contro la Fiorentina Lucca avrà una nuova opportunità. La sfida porta con sé una coincidenza significativa: il suo ultimo gol in Serie A risale proprio al 25 maggio, contro la Viola, nell’ultima giornata dello scorso campionato con l’Udinese. Un precedente incoraggiante, considerando anche la rete segnata al Franchi all’andata della scorsa stagione. Dopo 111 giorni senza reti ufficiali, Lucca è pronto a inseguire un nuovo traguardo. Perché, come ogni scalatore, sa che dopo la salita arriva sempre la discesa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

