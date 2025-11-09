Sassuolo, Berardi: "Mi mancava la doppietta. Non è stata una grande partita, di più"
Doppietta e assist per Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: "E' sempre bello fare gol, mi mancava una doppietta. E' un motivo di orgoglio ma abbiamo fatto una partita non grande, di più. Non siamo mancati dal punto di vista dell'atteggiamento rispetto alla scorsa partita. Non possiamo lasciare un solo minuto, abbiamo tanta qualità se siamo tutti compatti. Nessuno di noi deve perdersi in campo per 100 minuti".
Ogni tanto hai il pensiero della Nazionale?
"E' sempre bello vestire la maglia azzurra, spero di tornarci".
