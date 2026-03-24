Modric in scadenza, il Milan incrocia le dita. Ma lui non ha ancora deciso se restare

Il calcio va di fretta, il tempo scorre inesorabile ma Luka Modric sembra eterno. Lasciato il Real Madrid la scorsa estate, ha deciso di affrontare una nuova sfida all'alba dei suoi 40 anni e firmando con il Milan, per testare il ritmo della Serie A e arrivare ad una condizione super in occasione dei Mondiali estivi negli USA, in Messico e in Canada. Nel frattempo però il centrocampista croato ha donato al museo del club rossonero il Pallone d'Oro vinto nel 2018 con la maglia dei blancos. Che sia un indizio rivolto al suo futuro?

Come noto, al termine della stagione corrente il contratto di Modric scadrà e diventerà parametro zero in assenza di rinnovo. Intanto, secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, né il giocatore né il Milan avrebbero preso ancora una decisione definitiva in merito. Il punto della situazione, previo accordo della scorsa estate, si farà in un altro momento e non certo nel bel mezzo del frangente clou della stagione. Quando ancora Allegri e la squadra devono blindare la qualificazione in Champions League.

Sicuramente il Milan vorrebbe trattenere Modric. Finora ha mostrato un fisico e una tenuta invidiabili al netto dell'età, con un totale di 2.456 minuti in Serie A, con Coppa Italia e Supercoppa da aggiungere. C'è, in verità, una clausola di rinnovo nel suo contratto che non è legata a un numero minimo di presenze, ma dipende strettamente dalla volontà di entrambe le parti di continuare insieme ancora un altro anno. Intanto per giocare in rossonero il 40enne croato si è decurtato lo stipendio, arrivando a percepire 2,5-3 milioni di euro lordi a stagione. Al momento però la scelta decisiva spetta unicamente al giocatore, se prolungare il matrimonio con il club rossonero fino al 2027. Oppure se salutare tra pochi mesi.