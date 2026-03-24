Salah lascerà il Liverpool dopo 9 anni anni: chi sono i più fedeli in Serie A

Mohamed Salah lascerà il Liverpool dopo quasi nove anni. Nello specifico, alla data attuale l’egiziano ha militato nei Reds per 8 anni, 8 mesi e 21 giorni. Una lunga storia d’amore che ne fa il tredicesimo giocatore da più tempo legato allo stesso club in Premier League, dove comanda Seamus Coleman, eterno laterale irlandese, all’Everton da oltre 17 anni.

In Italia, il più “fedele” è invece un portiere: si tratta di Francesco Rossi, legato all’Atalanta da 16 anni 7 mesi e 20 giorni. Anche il secondo posto è appannaggio di un terzo portiere come Carlo Pinsoglio, alla Juve da 11 anni, 8 mesi e 21 giorni, come Alessandro Deiola, che completa il podio.

Soltanto sette giocatori del campionato italiano militano nel rispettivo club da un tempo uguale o superiore al legame Salah-Liverpool. Oltre ai tre citati, si tratta di Patric (Lazio), Domenico Berardi (Sassuolo), Nikita Contini (Napoli) e Berat Djimsiti (Atalanta). Tutti legati ai rispettivi club da 10 anni, 8 mesi e 21 giorni.