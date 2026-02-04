Juventus, è già mercato: contatti per Celik e Senesi, sprint per due rinnovi pesanti

Il mercato d’inverno è alle spalle, ma la Juve guarda già avanti: tra il rinnovo blindato di Yildiz e le scadenze delicate di McKennie e Vlahovic, la dirigenza deve muoversi velocemente. Il mese di febbraio è quello del "tana libera tutti" per i parametri zero, e i bianconeri puntano a bruciare la concorrenza sui profili che le interessano, scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il futuro di Dusan Vlahovic resta il nodo più intricato: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e le parti sembrano guardare in direzioni opposte. Le elevate richieste economiche del serbo, che punta a un ingaggio da 12 milioni con bonus, hanno frenato ogni trattativa di rinnovo con la Juventus, ferma a una proposta di circa 7-8 milioni. Sullo sfondo restano il forte interesse del Barcellona e della Premier League, oltre alla suggestione Bundesliga, campionato che affascina molto l'attaccante per le sue caratteristiche tecniche.

Note decisamente più liete arrivano dai fronti Yildiz e McKennie. Per il talento turco è ormai pronto un prolungamento fino al 2031 con un ingaggio che salirà a 6 milioni di euro, mentre per lo statunitense, pedina fondamentale nello scacchiere di Spalletti, il dialogo è apertissimo per adeguare il contratto attuale da 2,5 milioni. In entrata, occhi puntati su Celik, in rotta con la Roma, e su Senesi, entrambi liberi a giugno a parametro zero.