La Juve si muove per Senesi: incontro in programma. Il Manchester United punta Kalulu

La Juventus prova a giocare d’anticipo per Marcos Senesi. Il difensore argentino, in scadenza di contratto a fine stagione con il Bournemouth, fa gola a diversi club europei, compresi Barcellona e Borussia Dortmund. I bianconeri lo ritengono un giocatore perfetto per rinforzare la difesa, e dare un’alternativa a Lloyd Kelly, anche lui di piede mancino. Ecco perché sono pronti ad accelerare.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni l’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini hanno programma un incontro con l’entourage del difensore argentino. L’obiettivo è iniziare a fare sul serio e capire se ci sono margini per un accordo: la Juve non vuole andare oltre i 3 milioni di euro di ingaggio stagionale che percepisce attualmente Federico Gatti, il principale candidato a uscire nelle idee della dirigenza e di Spalletti.

Sempre in difesa, i bianconeri registrano le sirene del Manchester United per Pierre Kalulu: sabato sera diversi emissari di club di Premier League, tra cui scout dei Red Devils, seguiranno il derby d’Italia e il francese piace molto oltremanica. L’idea della Juve è però quella di provare a blindarlo, proponendo un rinnovo del contratto fino al 2030, con stipendio che salirebbe da 2,4 a 3,5 milioni di euro a stagione.