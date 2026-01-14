Dalla Turchia: attenta Inter, il vice presidente del Galatasaray a Milano per Calhanoglu

Tra Galatasaray e Fenerbahce è un vero duello per il titolo di Trendyol Super Lig (massimo campionato turco), rispettivamente prima e seconda forza al momento in classifica. Da un lato i Canarini vogliono colmare il divario con il Cimbom in vetta e già Domenico Tedesco è intervenuto sul mercato, battendo il colpo Guendouzi dalla Lazio. Ma dall'altra i giallorossi di Okan Buruk non vogliono farsi trovare impreparati.

E al contempo non perdono la speranza di rendere realtà un grande sogno, ossia l'arrivo di Hakan Calhanoglu. Infatti, secondo quanto riferito da Fanatik - uno dei principali quotidiani turchi - sarebbe sceso in campo anche Abdullah Kavukcu, recandosi direttamente a Milano nella serata di ieri. Chi? Il vice presidente della Sportif AS, società per azioni che gestisce le attività sportive del Galatasaray, giunto nel capoluogo lombardo. Con tanto di foto testimonianza.

Secondo quanto riferito in Turchia, sarebbe stata fatta una verifica per il trasferimento del centrocampista dell'Inter, il cui trasferimento sembrava quasi impossibile. Dal canto suo, però, il club nerazzurro non è assolutamente disposto a lasciar partire il giocatore prima della fine della stagione, mentre grava pericolosamente la scadenza del contratto nell'estate del 2027. Mentre da parte del giocatore sarebbe filtrato un messaggio: "Sono pronto", riguardo l'eventuale trasferimento al Galatasaray.

Ma nemmeno la posizione del giocatore avrebbe avuto effetto sul club meneghino. A discapito delle voci provenienti dall'Italia riguardo il tentativo della società di Viale della Liberazione di rinnovargli il contratto, nel frattempo Kavukcu vorrebbe sfruttare l'affare-Frattesi per riportare sul tavolo anche le discussioni per Calhanoglu.