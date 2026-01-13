TMW Fofana, Frattesi e... Koopmeiners. Galatasaray in Italia, tante idee per il colpo in mediana

Il Galatasaray sbarca in Italia tramite il suo vice-presidente Abdullah Kavukcu. Il club campione di Turchia che vuole rispondere al colpo Matteo Guendouzi del Fenerbahce è alla ricerca di un grande centrocampista per la seconda parte di stagione e nelle prossime ore sonderà il terreno per tanti possibili obiettivi. Diversi i nomi sulla lista del club di Istanbul, tra questi Davide Frattesi dell'Inter e Youssouf Fofana del Milan. Il primo è alla ricerca di un club capace di garantirgli maggiore spazio dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato meno rispetto agli scorsi anni, mentre il secondo nonostante gli arrivi estivi di Modric, Jashari, Rabiot e Ricci resta un pilastro dei rossoneri. Un calciatore di sicuro affidamento per mister Allegri.

Difficile per il Galatasaray arrivare a entrambi, così come tutt'altro che semplice concretizzare un'altra idea dell'ultima ora. Il club turco ha infatti sondato il terreno anche per Teun Koopmeiners, il grande acquisto dell'estate 2024 della Juventus che però fino a questo momento non ha mantenuto le attese. Il club bianconero un anno e mezzo fa l'ha acquistato dall'Atalanta per oltre 50 milioni di euro più bonus, Luciano Spalletti dal suo arrivo sta provando a rilanciarlo schierandolo soprattutto in difesa. Ma è chiaro che un'offerta importante potrebbe aprire scenari oggi inattesi.

Il Galatasaray oggi a +3 sul Fenerbahce in classifica la scorsa estate ha acquistato proprio dalla Serie A il calciatore più costoso della sua storia. Si tratta di Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A 2022/23 che vide il Napoli laurearsi per la terza volta nella sua storia campione d'Italia e attuale protagonista della Coppa d'Africa con la Nigeria. Il centravanti classe '98 da quando ha lasciato il nostro campionato non ha smarrito il vizio del gol. Tutt'altro: 63 le reti realizzate da quando ha lasciato il club partenopeo un anno e mezzo fa.