Roma, cortocircuito per Evan Ferguson: l'Irlanda spera di recuperarlo per l'Ungheria

Arrivano aggiornamenti dalla Nazionale irlandese e uno in particolare con grande interesse per la Roma. Come riportato dalla Federcalcio "in verde", ci sono due aggiunte alla lista dei convocati per gli impegni di novembre: l’attaccante del Celtic Johnny Kenny e il centrocampista dell'Hibernian Jamie McGrath sono stati convocati per le partite contro Portogallo e Ungheria, in programma rispettivamente 13 e 16 novembre.

Il centrocampista del Bristol City, Mark Sykes, è stato escluso dall'elenco del CT Heimir Hallgrimsson per un infortunio, ma all'attenzione dei giallorossi arrivano informazioni importanti in merito a Evan Ferguson. L'attaccante classe 2004, infatti, "è stato escluso dal match contro il Portogallo, ma continuerà la riabilitazione a Roma con la speranza di essere disponibile per la gara contro l’Ungheria", rende nota la Federazione irlandese. Ciò vuol dire che, qualora il giocatore dovesse migliorare la propria condizione fisica, raggiungerebbe la Nazionale per l'ultimo impegno previsto per il mese di novembre, cruciale per la possibile qualificazione ai Mondiali 2026.

Aggiornamento che funge da cortocircuito alle ultime dichiarazioni della Roma, provenienti direttamente da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ieri nel post-vittoria sull'Udinese (2-0). Confermando la permanenza di Ferguson nella Capitale: "Se va in Nazionale? No, speriamo di recuperare qualcuno in questa sosta". Questo perché Evan è alle prese con il recupero da un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso, e la preferenza del club giallorosso e del suo allenatore sarebbe di trattenerlo a Trigoria e non rischiare nulla.