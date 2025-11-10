Inter, Bonny: "Il primo posto oggi conta poco. Derby? Il sogno di tutti i bambini"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 2-0 contro la Lazio, partita nella quale ha segnato un gol decisivo. Il francese ha parlato così del primo posto in classifica: "È bello, abbiamo lavorato tutti insieme, ma oggi conta poco perché la strada è ancora lunga. Guardiamo già avanti".

Che cosa è cambiato nel suo modo di giocare?

"I gol arrivano grazie a Dio. Non so se il mio contributo è molto cambiato, ma provo a essere al livello dei miei compagni. Oggi va bene, speriamo di continuare così".

C'è qualcosa che le ha dato modo di crescere all'Inter?

"Sì, ci sono tante cose: lo staff, come lavoriamo davanti alla porta, poi per esempio ci sono assist come quello di Dimash (Dimarco, ndr)… Così è certamente più facile fare gol. Sono contento".

Dopo la sosta ci sarà il derby. Come se lo immagina?

"È un sogno che hanno i bambini, tutti abbiamo guardato un Inter-Milan. Lo aspetto con pazienza, ma siamo carichi".