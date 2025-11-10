Di Vaio: "A Bologna c'é esaltazione, ma non siamo da scudetto"

Il ds rossoblù: "Speriamo di andare in Europa, noi ci crediamo"

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Arriviamo da un momento molto positivo, tra le due soste abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi, conditi dalla grande prestazione di ieri contro i campioni d'Italia. C'è esaltazione in città, ma sappiamo che il cammino è lungo. Siamo contenti del lavoro del gruppo, del mister e di tutto il suo staff. Speriamo di continuare così'". Così Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1), il giorno dopo la vittoria sul Napoli. Bologna può sognare lo scudetto? "Non possiamo definirci una squadra che può lottare per quel tipo di traguardo, almeno in questo momento della stagione. Non è scaramanzia, è realismo - la risposta di Di Vaio -. Stiamo lottando con un gruppo di squadre molto attrezzate, abituate a stare in alto.

Noi siamo lì, con la nostra filosofia e con il modo di giocare che ci ha dato Italiano. Siamo contenti di stare lassù e speriamo di ritrovarci sempre in questa posizione anche alla fine dell'anno ed entrare in Europa. Non sarà semplice ma ci crediamo". Italiano usa tanto la panchina: "Questa è una sua costante. Lui ci ha portato questa mentalità, quando è arrivato da Firenze, dove ha giocato al conference per due anni di fila. Ci ha fatto capire quanto sia importante costruire un gruppo lungo e solido". (ANSA).