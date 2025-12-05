Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"

Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 12:00Serie A
Niccolò Righi

Questa sera, a partire dalle ore 19:00, inizierà la 15esima giornata di Ligue 1 dove a sorpresa comanda il Lens, un club che nel 2016 era sull’orlo del fallimento e che ancora oggi risente di quella grave crisi economica che lo colpi 10 anni fa, portando avanti un mercato di austerità. Il Lens sogna il secondo scudetto della propria storia e un titolo nazionale che manca dalla Supercoppa di Francia vinta nel 1999, dove c’era in rosa anche un giovanissimo Stephane Dalmat, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2001 e il 2003. Lo abbiamo intervistato in esclusiva su TuttoMercatoWeb.

È sorpreso da questo Lens primo in solitaria?
“Sì, tutti sono un po’ sorpresi. Ci aspettavamo di vedere il PSG, l’Olympique Marsiglia o il Lione lottare per il titolo e invece c’è anche il Lens. Ad inizio stagione hanno cambiato l’allenatore, hanno preso il giovane Pierre Sage, pensavamo fosse un anno di transizione per loro e invece hanno firmato Thauvin ed è cambiato il volto della squadra…”.

Un Florian Thauvin in stato di grazia che si è addirittura ripreso la Nazionale.
“Come detto ha cambiato il volto della squadra. Finora il suo inizio di stagione è straordinario: ha alzato il livello suo, ma anche quello di tutti i suoi compagni”.

4 squadre in 5 punti in Ligue 1: si aspetta qualche sorpresa?
“A novembre le sorprese non sono mancate ma continuo a vedere il Paris Saint Germain come la grande favorita. Finora sono stati penalizzati dalle assenze ma quando la squadra sarà al completo hanno troppe scelte per affrontare una stagione così lunga. Credo però che il Marsiglia non gli arriverà troppo dietro, anche se dipenderà molto dal loro cammino in Champions. Per quanto riguarda il Lens, nulla è da dare per scontato: il loro entusiasmo può essere decisivo”.

Veniamo all’Inter, come giudica questo inizio di stagione di Cristian Chivu?
“Ancora la squadra non mi sembra al top, nonostante sia tra le posizione di alta classifica sia in campionato, che in Champions League. Qualche calciatore per me deve ancora alare il livello e tornare quello dell’anno scorso. Il cambio tra Inzaghi e Chiuvu però è stato assorbito bene: il tecnico rumeno è l’uomo giusto e può fare grandi cose con i nerazzurri”.

In attacco Thuram è una sicurezza, Bonny invece la grande sorpresa.
“Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.

Il Milan sta ritrovando un Maignan super: cosa farebbe in futuro se fosse il portiere dei rossoneri?
“Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. Il Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco”.

Il vero fattore X in campo è Rabiot: con lui in campo 0 gol presi su azione ancora…
“Sì ma non mi sorprende, conosciamo le sue qualità. Anche al Marsiglia fece molto bene. Ormai è diventato un pilastro della Nazionale francese e lo sta diventando anche del Milan, anche perché Allegri lo conosce benissimo”.

C’è qualche francese in Serie A che le piace e che segue con interesse?
“Koné della Roma: è fortissimo. Per me sarebbe un acquisto perfetto per l’Inter nella prossima stagione”.

In conclusione, chi vede favorito in Serie A per lo Scudetto?
“L’inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"... Dalmat: "All’Inter era una guerra quando c'era Ronaldo. Non giocavamo mai da squadra"
Dalmat tifa Italia: "Con il PSG può finire ai rigori, ma spero che l'Inter vinca... Dalmat tifa Italia: "Con il PSG può finire ai rigori, ma spero che l'Inter vinca prima"
Il doppio ex Dalmat: "PSG fortissimo anche in difesa. Ma questa Inter può battere... Il doppio ex Dalmat: "PSG fortissimo anche in difesa. Ma questa Inter può battere chiunque"
Altre notizie Serie A
Sommer: "Bruce Springsteen è il mio idolo assoluto. La mia dieta? Si avvicina al... Sommer: "Bruce Springsteen è il mio idolo assoluto. La mia dieta? Si avvicina al veganismo"
Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu... Esclusiva TMWDalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"
Mauro: "Non immagino la Juve davanti a Napoli, Inter e Milan. Qualcosa non andava... Mauro: "Non immagino la Juve davanti a Napoli, Inter e Milan. Qualcosa non andava con Tudor"
Mario Rui: "Spalletti miglior allenatore possibile per la Juve. Coi suoi discorsi... Mario Rui: "Spalletti miglior allenatore possibile per la Juve. Coi suoi discorsi ti fa volare"
Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori... Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori
Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore... Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore che potrebbe toccare all'Italia
Roma, Pisilli: "Gasp ci dice che non taglia fuori nessuno. È bravo a trasmettere... Roma, Pisilli: "Gasp ci dice che non taglia fuori nessuno. È bravo a trasmettere le sue idee"
Mai una gioia per Hellas e Fiorentina, la Serie A resta un caso unico in Europa Mai una gioia per Hellas e Fiorentina, la Serie A resta un caso unico in Europa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
3 Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre
4 Randal Kolo Muani, benino alla Juventus. Ma non abbastanza per una conferma
5 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti torna a Napoli da juventino, il suo amico allenatore: "Il Maradona si alzi e lo applauda"
Immagine top news n.1 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.2 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.3 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
Immagine top news n.5 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
Immagine top news n.6 L’Inter aspetta il Como a San Siro. Chivu cambia volto alla squadra
Immagine top news n.7 Juventus, Perin esalta Spalletti e vuole esserci per la sfida contro il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Latina, il ds Condò: "Volpe il profilo giusto. Ora tutti responsabili per cambiare rotta”
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sommer: "Bruce Springsteen è il mio idolo assoluto. La mia dieta? Si avvicina al veganismo"
Immagine news Serie A n.2 Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"
Immagine news Serie A n.3 Mauro: "Non immagino la Juve davanti a Napoli, Inter e Milan. Qualcosa non andava con Tudor"
Immagine news Serie A n.4 Mario Rui: "Spalletti miglior allenatore possibile per la Juve. Coi suoi discorsi ti fa volare"
Immagine news Serie A n.5 Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori
Immagine news Serie A n.6 Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore che potrebbe toccare all'Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Roberts sbarca con la lista della spesa: un portiere e due punte nel mirino
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Majer in uscita a gennaio. Da valutare anche la posizione di Falletti
Immagine news Serie B n.3 Mantova, scatta il rinnovo automatico fino al 2027 per il bomber Mancuso
Immagine news Serie B n.4 Padova, Bortolussi: "Sono arrivato tardi in B, mi godo il momento. Il Papu ci darà una mano"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi sfida il suo passato: contro il Palermo per accorciare sulla vetta
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi vuole sfatare il tabù trasferta: la vittoria esterna manca dal 4 ottobre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, caccia al difensore: nel mirino Rocchi della Casertana
Immagine news Serie C n.2 Latina, il ds Condò: "Volpe il profilo giusto. Ora tutti responsabili per cambiare rotta”
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Moretti: "Non facciamo calcoli, dobbiamo trovare continuità"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Iori: "Occhio al Trento, raccoglie meno di quanto merita"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, mister e giocatori all'Ospedale San Bortolo per il Natale dei bambini ricoverati
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano accelera sul mercato: il club punta a cinque entrate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
Immagine news Calcio femminile n.2 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.5 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?