Esclusiva TMW Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné"

Questa sera, a partire dalle ore 19:00, inizierà la 15esima giornata di Ligue 1 dove a sorpresa comanda il Lens, un club che nel 2016 era sull’orlo del fallimento e che ancora oggi risente di quella grave crisi economica che lo colpi 10 anni fa, portando avanti un mercato di austerità. Il Lens sogna il secondo scudetto della propria storia e un titolo nazionale che manca dalla Supercoppa di Francia vinta nel 1999, dove c’era in rosa anche un giovanissimo Stephane Dalmat, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2001 e il 2003. Lo abbiamo intervistato in esclusiva su TuttoMercatoWeb.

È sorpreso da questo Lens primo in solitaria?

“Sì, tutti sono un po’ sorpresi. Ci aspettavamo di vedere il PSG, l’Olympique Marsiglia o il Lione lottare per il titolo e invece c’è anche il Lens. Ad inizio stagione hanno cambiato l’allenatore, hanno preso il giovane Pierre Sage, pensavamo fosse un anno di transizione per loro e invece hanno firmato Thauvin ed è cambiato il volto della squadra…”.

Un Florian Thauvin in stato di grazia che si è addirittura ripreso la Nazionale.

“Come detto ha cambiato il volto della squadra. Finora il suo inizio di stagione è straordinario: ha alzato il livello suo, ma anche quello di tutti i suoi compagni”.

4 squadre in 5 punti in Ligue 1: si aspetta qualche sorpresa?

“A novembre le sorprese non sono mancate ma continuo a vedere il Paris Saint Germain come la grande favorita. Finora sono stati penalizzati dalle assenze ma quando la squadra sarà al completo hanno troppe scelte per affrontare una stagione così lunga. Credo però che il Marsiglia non gli arriverà troppo dietro, anche se dipenderà molto dal loro cammino in Champions. Per quanto riguarda il Lens, nulla è da dare per scontato: il loro entusiasmo può essere decisivo”.

Veniamo all’Inter, come giudica questo inizio di stagione di Cristian Chivu?

“Ancora la squadra non mi sembra al top, nonostante sia tra le posizione di alta classifica sia in campionato, che in Champions League. Qualche calciatore per me deve ancora alare il livello e tornare quello dell’anno scorso. Il cambio tra Inzaghi e Chiuvu però è stato assorbito bene: il tecnico rumeno è l’uomo giusto e può fare grandi cose con i nerazzurri”.

In attacco Thuram è una sicurezza, Bonny invece la grande sorpresa.

“Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.

Il Milan sta ritrovando un Maignan super: cosa farebbe in futuro se fosse il portiere dei rossoneri?

“Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. Il Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco”.

Il vero fattore X in campo è Rabiot: con lui in campo 0 gol presi su azione ancora…

“Sì ma non mi sorprende, conosciamo le sue qualità. Anche al Marsiglia fece molto bene. Ormai è diventato un pilastro della Nazionale francese e lo sta diventando anche del Milan, anche perché Allegri lo conosce benissimo”.

C’è qualche francese in Serie A che le piace e che segue con interesse?

“Koné della Roma: è fortissimo. Per me sarebbe un acquisto perfetto per l’Inter nella prossima stagione”.

In conclusione, chi vede favorito in Serie A per lo Scudetto?

“L’inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato”.