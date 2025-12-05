TMW In testa alla Ligue 1 c'è il Lens. Dalmat: "Doveva essere un anno di transizione, ma Thauvin..."

Questa sera, a partire dalle ore 19:00, inizierà la 15esima giornata di Ligue 1 dove a sorpresa comanda il Lens, un club che nel 2016 era sull’orlo del fallimento e che oggi si ritrova in vetta alla classifica e sogna il secondo scudetto della propria storia e un titolo nazionale che manca dalla Supercoppa di Francia vinta nel 1999. Tanti meriti vanno al presidente Joseph Oughourlian, un imprenditore francese che è anche azionista di maggiorana del Padova e che in Italia possiede pure alcune quote di Parmalat e Mediaset. Alla guida della squadra c'è Pierre Sage, un tecnico che fino a due anni fa dirigeva l'academy del Lione e non aveva neanche il patentino per allenare. La stella, infine, è l'ex Udinese Florian Thauvin, uno dei tanti acquisti a parametro ero fatti in un mercato che risente ancora della crisi di dieci anni fa e che dev'essere fatto ancora in totale regime di austerità.

Per parlare della favola Lens ci siamo rivolti a chi quella maglia l'ha vestita ed era presente nella vittoria della Supercoppa del '99, ossia Stephane Dalmat, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2001 e il 2003. Lo abbiamo intervistato in esclusiva su TuttoMercatoWeb.

È sorpreso da questo Lens primo in solitaria?

“Sì, tutti sono un po’ sorpresi. Ci aspettavamo di vedere il PSG, l’Olympique Marsiglia o il Lione lottare per il titolo e invece c’è anche il Lens. Ad inizio stagione hanno cambiato l’allenatore, hanno preso il giovane Pierre Sage, pensavamo fosse un anno di transizione per loro e invece hanno firmato Thauvin ed è cambiato il volto della squadra…”.

Un Florian Thauvin in stato di grazia che si è addirittura ripreso la Nazionale.

“Come detto ha cambiato il volto della squadra. Finora il suo inizio di stagione è straordinario: ha alzato il livello suo, ma anche quello di tutti i suoi compagni”.

4 squadre in 5 punti in Ligue 1: si aspetta qualche sorpresa?

“A novembre le sorprese non sono mancate ma continuo a vedere il Paris Saint Germain come la grande favorita. Finora sono stati penalizzati dalle assenze ma quando la squadra sarà al completo hanno troppe scelte per affrontare una stagione così lunga. Credo però che il Marsiglia non gli arriverà troppo dietro, anche se dipenderà molto dal loro cammino in Champions. Per quanto riguarda il Lens, nulla è da dare per scontato: il loro entusiasmo può essere decisivo”.