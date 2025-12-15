La crisi dei campioni d'Italia. Il Mattino in prima pagina: "Napoli, dove sei finito?"

"Napoli, dove sei finito?". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sulla sconfitta incassata dal Napoli a Udine. Un ko bruciante per i campioni d'Italia, alle prese con la seconda sconfitta consecutiva considerando anche la Champions League. Gli azzurri sono stati puniti da un gol di Ekkelenkamp, sebbene l'Udinese nella ripresa si sia vista annullare due reti dal Var: prima Davis per fuorigioco, poi Zaniolo per fallo.

I bianconeri in ogni caso hanno sovrastato un Napoli stanco mentalmente, proprio come aveva già fatto il Benfica qualche giorno fa in Champions League. Una sconfitta che è costata la vetta agli azzurri, scivolati al terzo posto sempre a quota 31 e sorpassati da Milan e Inter, rispettivamente seconda e prima in Serie A con 32 e 33 punti.

Il tecnico Antonio Conte, al termine del match, ha chiesto molto più coraggio ai suoi giocatori, chiamati a difendere il tricolore ma anche a provare a conquistare un nuovo trofeo. Il Napoli infatti è atteso dall'impegno di Supercoppa Italiana, visto che giovedì prossimo affronterà il Milan in semifinale. Una gara per riscattarsi e puntare alla finale contro una tra Inter e Bologna e che potrebbe rilanciare gli azzurri dopo un momento di netta flessione.