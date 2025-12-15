L'Inter si prende la vetta di Serie A. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Lauturbo"

"Lauturbo". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla vittoria conquistata dall'Inter contro il Genoa. I nerazzurri si sono imposti per 1-2 al Ferraris, dove Lautaro Martinez ha dato un contributo determinante. Il capitano infatti ha confezionato l'assist del momentaneo 0-1 firmato Bissek, firmando il raddoppio quasi alla fine della prima frazione. Una risposta importante quella data dall'Inter, ora al comando della classifica con 33 punti dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo e la sconfitta subita dal Napoli a Udine.

JUVENTUS - In primo piano spazio dedicato anche alla Juventus, che ha conquistato uno scontro diretto fondamentale. I bianconeri infatti sono riusciti a superare il Bologna grazie al gol di Cabal, utile per cancellare la sconfitta di Napoli e tornare a vincere lontano dall'Allianz dopo oltre un mese. Un potenziale punto di svolta per la Vecchia Signora, ora al quinto posto con 26 punti e distante sette lunghezze dalla vetta.

ROMA - In prima pagina anche la Roma, che questa sera chiuderà il quindicesimo turno ospitando il Como all'Olimpico nel posticipo delle 20.45. Una grande chance per i giallorossi, pronti a cancellare le sconfitte subite contro Napoli e Cagliari per tornare in zona Scudetto. Con il bottino pieno infatti i capitolini arriverebbero a quota 30, distante tre soli punti dall'Inter capolista.