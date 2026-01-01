Danesi racconta la 'sua' Bosnia: "Quanti sfottò dopo il ko, ma hanno un rispetto enorme per l'Italia"

Dopo gli inizi tra Sardegna e Lazio, ha iniziato a girare per il mondo, in particolare Spagna e Andorra. Adesso si è ritrovato in Bosnia, al Rudar Prijedor. Ai microfoni del Corriere dello Sport si è raccontato il difensore Fabrizio Danesi: "Quando stavo in C non mi facevano mai giocare in prima squadra, preferivano quelli un po’ più anziani. A Barcellona a 15 anni stai con i grandi... Così ho detto basta. Non mi sono mai pentito della scelta di lasciare l'Italia".

Ha visto con i suoi compagni Bosnia-Italia?

"No a casa, ma il giorno dopo cosa non mi hanno detto nello spogliatoio: sfottò, cori, inno e bandiere della Bosnia, di tutto. Poi io sono uno che rosica quindi rispondevo: “Noi abbiamo vinto quattro Mondiali e voi niente”, ma faceva tutto parte dello scherzo. Hanno un rispetto immenso per l’Italia: non dimenticano che siamo stati la prima nazionale a venire a giocare qui dopo la guerra. È molto importante per tutti, giovani e vecchi: te lo racconta con le lacrime agli occhi gente che nel 1996 non era nemmeno nata".

Si aspettava il ko?

"Sapevo che sarebbe stata difficile ma undici contro undici avremmo vinto noi. Gli episodi possono capitare e non capisco l’odio contro Bastoni: le persone devono rendersi conto che i primi che vogliono fare bene in campo siamo noi calciatori. Ma spero che sarà un punto di partenza per costruire un futuro migliore per l’Italia".